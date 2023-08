FOTOD | Loksal pani elanik oma korteri põlema

Päästeameti kommunikatsioonijuht Siim Palu rääkis, et eile kell 15.16 teatati häirekeskusele, et Loksal Lasteaia tänaval tuleb viiekorruselise maja korteri aknast paksu musta suitsu. „Teataja sõnul oli elanik ise oma korteri põlema pannud,“ ütles Palu. Ta lisas, et väljakutsele reageerisid Kehra, Kolga, Loksa ja Muuga komandod.