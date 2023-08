Harjumaal on üle tuhande inimese kolmandat päeva elektrita. Elektrilevi: õhtuks on elekter tagasi

„Mehed teevad hilisööni, eile tegid ka kella 12ni öösel tööd.“ Kohati on olnud mõned kohad brigaadile väga raskesti ligipääsetavad ning mitu mastivahet on maas.

„Põhjuseks on torm, mis on viinud nii palju puid ja oksi sinna keskpingeliinile ja see keskpingeliin toidab ka piirkonna suuri alajaamu,“ ütles Reiland. Kõik ümberlülitused, mis on võimalikud, on Elektrilevi juba ära teinud.