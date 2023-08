Venelased tegid enda purustatud Groznõist ja Mariupolist „vennaslinnad“

Tšetšeenia juhi veebilehel teatatakse, et kokkuleppe allkirjastasid Mariupolis töövisiidi käigus Donbassi külastanud Tšetšeenia valitsuse liikmed. Kokkulepe näeb ette koostööd kaubanduslik-majanduslikul, teaduslik-tehnilisel, sotsiaalsel ja kultuurisuunal, vahendab Meduza.

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi juht Deniss Pušilin märkis, et Tšetšeenia kogemused sõja tagajärgede likvideerimisel on DNR-is juba tarvitusele võetud ja nendel on positiivsed tulemused.