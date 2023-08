„Rahet ju prognoositi, aga et see nii suur tuleb, seda ei oska kunagi öelda, sest see sõltub sellest, kui võimsad on need äikesepilved,“ ütles Keskkonnaagentuuri klimatoloog Ain Kallis täna Delfile. Hiidrahet tema sõnul kuidagi prognoosida ei ole võimalik - saab prognoosida ainult rahet, kuid milliseks see kujuneb, seda ei oska keegi ette näha.