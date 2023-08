Amazonase piirkonna riigid ei suutnud metsaraadamise lõpetamise eesmärgis kokku leppida

Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva kutsus enne kahepäevast kohtumist seadma ühise eesmärgi lõpetada metsaraadamine 2030. aastaks, mille Brasiilia on riigisiseselt juba heaks kiitnud.

Umbes 60% maailma suurimast Amazonase vihmametsast asub Brasiilias. Ülejäänud kohtumisel esindatud riigid on Boliivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peruu, Suriname ja Venezuela.

Oma avasõnavõtus rääkis Lula kliimakriisi tõsisest teravnemisest ja ütles, et praegused väljakutsed ja nendest tekkivad võimalused nõuavad ühist tegutsemist.

Metsaraadamine Brasiilias on oluliselt kahanenud pärast Lula taas presidendiks valimist. Eelmine paremäärmuslasest president Jair Bolsonaro eelistas arengut keskkonnakaitsele. Sellest hoolimata kaob igal aastal tuhandeid ruutkilomeetreid metsa.

Ühisavalduses ehk Belémi deklaratsioonis öeldakse, et uue alliansi eesmärk on hoida ära Amazonase piirkonna jõudmine punkti, kust tagasiteed enam ei ole. See sisaldab ka võetud kohustusi koostöö suurendamiseks veemajanduses, tervishoius, kestlikus arengus ja ühiste seisukohtade esindamises ülemaailmsetel kliimatippkohtumistel.