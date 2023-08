Erakondade reitingud: EKRE langus on peatunud

Kuigi nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud, siis viimase kahe nädalaga on Reformierakonna toetus langenud 1,7 protsendipunkti võrra. Kaks kuud languses olnud EKRE toetus on hetkel stabiliseerunud.

Keskerakonna toetus on viie nädalaga tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra, kuid viimaste andmete põhjal on tõus peatumas. Reformierakonna edu EKRE ees on 4,6 protsendipunkti ning Keskerakond jääb EKRE-st 3,7 protsendipunkti kaugusele.