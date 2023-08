FOTOD | „Vaid kolme minutiga hävitas see kõik.“ Hiidrahe lõhkus nii katuseid, aknaklaase kui ka päikesepaneele

„Rahekuulid olid sama suured nagu õunad,“ kirjeldas kohalik lihaveiste kasvataja Peep täna Delfile. „Majakatus sai kahjustada, augud on sees nagu sõelal. Kõigil, kellel oli eterniit, on siin katus katki. Ja plekk-katused on samuti mõlkis,“ tõdes ta.

Hiidrahe ei lõhkunud aga üksnes katuseid, vaid purustas mitmel majal ka aknad. „Meil läks kaks akent. Ja ei ole mitte üht tervet katust. Kõik eterniitkatused on läbi, vesi tilgub tuppa“ nentis ka teine kohalik. „Naabrite kasvuhoone on aga nii pilbasteks, et klaasikillud lõikasid isegi tomatid läbi.“

„Täiesti õudne - see oli nii kohutav. Ma mõtlesin, et viib mul terve maja kohe minema,“ kirjeldas kolmas külaelanik läbielatut. „Ja see ei olnud mingi rahe, need olid inimese rusika suurused kuulid - mitte libedad, vaid sellised sakilised, näsad kõik küljes.“