VIDEO | Venemaal möllavad metsatulekahjud, mitu elamurajooni on täielikult suitsu all

Ametnike sõnul on metsatulekahjud põletanud kokku 125 600 hektarit maad, vahendab The Moscow Times.

Päästetöötajate teatel on mitu asulat on juba täielikult põlengust tekkinud suitsu all.

Suvised metsatulekahjud on Sahhas tavaline nähtus, kuid viimastel aastatel on need kliimasoojenemise tõttu rängemaks muutunud.

Metsatulekahjude ennetamise eksperdi Grigori Kuksini sõnul on sel aastal puhkenud ka erakordselt palju turbapõlenguid.

Kuksin nentis, et sel aastal on olukord päris halb ning ametiasutused ei ole kohustatud tulekahju edasist levikut piirama.

Kuksini sõnul leegitseb tuli peamiselt nn. kontrollialadel või piirkondades, kus riigil pole seaduslikku kohustust põlengut kustutada, kuna tuli ei ähvarda otseselt elamupiirkondi või majanduslikult olulist infrastruktuuri.

Kuksini sõnul pole seni tulekahjusid kontrolli alla saadud, tuld on võimeline kustutama vaid vihm.

Kuksin lisas, et sel aastal on metsatulekahjudega hädas olnud mitmed piirkonnad, eriti Kaug-Ida ja põhjapoolne Siber. Nende alade rahvaarv on väike ning ametiasutustel on kohustus kaitsta ainult asulaid.