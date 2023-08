Piiramatu mobiilipakett – parim lahendus mugavalt ja mõistliku hinnaga ühenduses olemiseks?

„Võib öelda, et tänapäeval on internet sama elementaarne kui elekter,“ on Tele2 erakliendi kõneteenuste valdkonnajuht Henry Murumaa veendunud. „Kahtlen, et nõustuksime näiteks elektri kasutamisel piiratud päevamahu või tundide arvuga. Sama lugu on ka sideoperaatori teenustega.“ Tema sõnul on kasutajad nõus maksma, et ühendus oleks piiramatult olemas.

Tänapäevased piiramatud mobiilipaketid teevad tarbija elu lihtsaks, sest Tele2 valikus on juba paketi hinna sees ka ägedad lisateenused. „Pealegi on tehnoloogia areng ja konkurents muutnud teenuse hinnad vägagi kättesaadavaks,“ avab Murumaa. „Oleme Tele2-s piiramatute lahenduste fookust pikalt hoidnud ja ka täna pakume selliseid lahendusi.“

Üks pakett, kümme teenust: vali ise

Tele2 kliendil on nüüdsest võimalik piiramatutele pakettidele valida juurde lisateenuseid, mis aitavad näiteks meelt lahutada või tänu digikaitsele tagada seadme turvalisus igas olukorras. „Kõigis piiramatutes pakettides on olemas piiramatu internetikasutus Eestis, piiramatud kõned ja sõnumid ning mobiil-ID kasutamise võimalus. Klientide turvalisuse tagamiseks on pakettides ka digikaitse. Samuti on kaasas kaheaastane hinnagarantii, aga ka arve edasilükkamise võimalus. Mõistagi sisaldavad kõik piiramatud paketid 5G-võimekust,“ kommenteerib erakliendi kõneteenuste valdkonnajuht.

Uudne on aga asjaolu, et lisaks eelmainitule saavad Tele2 kliendid valida endale sobiva paketi, kus on hinna sees Go3 filmipakett, OneSIM ja Bitdefender. Just kõrgemat tagatud turvalisust rõhutab ka Murumaa. „Interneti kiire levikuga kaasnevad ka ohud. Seetõttu sisaldavadki kõik meie paketid digikaitset, mis kontrollib üle kõik veebilingid ja -lehed, millele nutiseadmega netis surfates satutakse, samuti on teenuste valikus lahendused, mis sisaldavad kõiki seadmeid pahavara ja viiruste eest kaitsvat Bitdefenderi viirusetõrjet,“ selgitab ta.

