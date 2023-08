FOTOD | Tallinnas soditi Maarjamäe memoriaalile Ukrainat toetavad sõnumid

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater sõnas, et veebipolitseinikud nägid Maarjamäe memoriaali sodimisest pildipostitust Facebooki grupis täna hommikul. „Postitus oli tehtud eile õhtul, kuid keegi sellest juhtumist politseid ei teavitanud. Seetõttu tuletame inimestele meelde, et sellistest juhtumitest tuleb teada anda ka helistades 112 või kirjutades otse veebipolitseinikule. Nii saame kiiremini reageerida,“ lausus ta.

Politseinikud töötavad hetkel sündmuskohal, et kõik juhtunu asjaolud välja selgitada.

Maarjamäe memoriaal on rajatud Pirita tee äärde Tallinna lahe ja Lasnamäe paekalda vahelisele platoole. See koosneb arhitektuursetest ja maastikukujunduslikest elementidest ning selle keskne objekt on 35 meetri kõrgune Jääretke obelisk. Mälestusansamblisse kuuluvad veel miiniristlejate „Avtroil“ ja „Spartak“ madruste hauad, dolokiviga vooderdatud kaldseinad ning muruga kaetud kaldpinnad, mille vahel kulgevad teed ja pronksskulptuur, mis kujutab hukkuvat linnuparve.