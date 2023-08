Rootsi suusakeskuses Åres tekitasid paduvihmajärgne maalihe ja tulvavesi suuri kahjusid

Mitmed teed ja majade vundamendid on minema pühitud, vahendab Aftonbladet.

„Kuskil mäel oli maalihe ja see on toonud palju kive ja kruusa alla küla suunas ja blokeerinud Susabäckeni, mis seejärel üle kallaste tõusis,“ ütles Åre/Krokomi politsei grupijuht Andreas Zehlander.

Mitmed teed on minema uhutud ja vesi on pinnasemassi endaga kaasa viinud. Kivid ja muu materjal on hävitanud laste mänguväljaku.