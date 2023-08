Häirekeskuse kriisijuht: tormi tõttu sai viga kaks inimest, neist ühele kukkus peale puu

Esmaspäeval tõusis hädaabikõnede arv ööpäevas üle 4500 ja selle tingisid nii tavapäratu kuumus kui ka üle Eesti levinud tormituuled. „Olime tormiks valmistunud ja planeerinud tööle lisajõude, kuid nii suurte kõnekoormuste juures on paratamatu ka hootine kõneooteaja pikenemine mõnede sekundite võrra. Tahame tunnustada tublisid helistajaid, kes püsisid liinil ja ei katkestanud kõne, mis on meie soovitus alati, kui helistate 112,“ kommenteeris häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

Tugev tuul tähendas palju tööd päästjatele. Peamised väljakutsed olid seotud teedele või elektriliinidele langenud puudega. Langevate puude või lendavate liiklusmärkide ja muu prahi tõttu said kahjustada ka mitmed sõiduautod üle Eesti.

„Paraku said tormi tõttu viga ka inimesed. Pärnumaal kukkus murdunud puu peale meesterahvale. Kiirabi reageeris kõrgeima prioriteediga ja abivajaja viidi haiglasse. Harjumaal tabas tugev tuuleiil üht jalakäijat nii äkitselt, et naisterahvas kukkus ning tuli samuti kiiresti haiglasse viia,“ rääkis Murakas.

Esmaspäeval sai häirekeskus ka mitmeid teateid õnnetustest veekogudel. „Peamiselt vajasid abi inimesed, kes olid madratsite, ujumisrõngaste, parvede, kummipaatide või SUP-laudadega tuulega triivima läinud. Ujuvvahendiga kaob kontroll kergesti ja nii võib see triivida sadade meetrite kaugusele rannast. Õnneks lõppesid need olukorrad õnnelikult ja kõik hädasolijad said kaldale,“ lisas kriisijuht.