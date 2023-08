Venemaa siseministeerium hoiatas kodanikke diversioonidele õhutavate telefonipetiste eest

Kannatanutele teatatakse, et on võimalus raha tagasi saada, ja pakutakse kättemaksu aferistidele või koostööd nende kinnipidamisel ning mõnikord minnakse üle ähvardustele, teatas siseministeerium.

„Aga milline ka ettekääne ei oleks, kõik lõpeb ühtemoodi: nõudmisega panna toime sõjalise, transpordi- või pangainfrastruktuuri süütamine,“ teatas ministeerium. „Iseloomulik on, et petised on hakanud seda võtet massiliselt kasutama alles viimaste nädalate jooksul.“

„Siseministeerium kutsub kodanikke suhtuma väga tähelepanelikult kõigisse telefonikõnedesse ja teadetesse, mille sisuks on nõudmine panna vestluskaaslase nõudmisel toime mingeid seadusevastaseid tegusid. Pidage meeles, et rünnakuid sõjaliste ja strateegiliste objektide vastu kvalifitseeritakse kehtiva seadusandluse järgi diversioonideks või terroriaktideks. Need on eriti rasked kuriteod, mille toimepanemise eest on ette nähtud karistus kuni 20 aastat vabadusekaotust,“ teatas siseministeerium ja kutsus sellistel juhtudel kohe politseisse teatama.