Delfi poole pöördus murelik lugeja, kes kurtis, et läks Tallinnas Stockmanni parkimismajja autole järele, aga pidi tasuma 14 eurot, et välja saada. Teine lugeja rääkis, et sama juhtus tal Solarise parkimismajas. „Pidin maksma 20 eurot parkimismaja öö eest. Kaval trikk,“ pahandas ta.