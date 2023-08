OTSEBLOGI | Vene raketilöök tappis Donetski oblastis Pokrovskis seitse inimest

Donetski oblasti sõjaadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko teatas, et hukkunute hulgas on viis tsiviilisikut, üks päästja ja üks sõjaväelane. Ukraina siseministri Ihor Klõmenko sõnul on vigastatute hulgas 29 politseinikku, seitse päästjat ja kaks last. Päästetööd tuli kordusrünnaku ohu tõttu öösel katkestada.