VIDEO | Türgis Derince’i sadamas plahvatasid teraviljahoidjad, mitmed said vigastada

Kocaeli kuberner Seddar Yavuz ütles, et plahvatuse põhjust uuritakse. „Esialgsed hinnangud näitavad, et plahvatus toimus nisutolmu surve all oleku tõttu, kui nisu laevalt silohoidlasse viidi,“ sõnas Yavuz.

„Meile öeldi, et tehniliselt on võimalik, et nisutolmu kokkusurumine võib tekitada plahvatuse, kuid me uurime kõiki võimalikke põhjuseid,“ lisas ta.