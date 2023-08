Suurbritannia viib osa põgenikke lõunarannikul asuvale praamile

Järgmisel aastal eesootavate üleriigiliste valimiste eel on peaminister Rishi Sunak seadnud peamiseks prioriteediks illegaalse rände tõkestamise. Sunaki meelest on tema konservatiivne erakond selles küsimuses karmim kui oponent Töölispartei, kellel on aga arvamusküsitlustes tugev edumaa.

Rohkem kui 50 000 varjupaigataotlejat elab pärast väikeste kummipaatidega La Manche'i väina ületamist hotellides. Valitsus ütleb, et hotellid maksavad rohkem kui 6 miljonit naela (7,6 miljonit dollarit) päevas.

Siseministeeriumi minister Sarah Dines ütles Sky Newsile, et praam saadab sõnumi, et Suurbritannia annab „korraliku, kuid mitte luksusliku majutuse“.

Poliitika on kohalikke kogukondi lõhestanud. Mõnede meelest on Iraagist, Iraanist, Süüriast, Afganistanist või Albaaniast saabuvate inimeste eluase ebainimlik.

Teised on aga vihastanud, kuna leiavad, et otsusel on mõju kohalikele teenustele. Lisaks kardetakse, et otsus toob kaasa proteste.

Kohalikud võimud teatasid esmaspäeval, et uurivad Portlandi sadama ümbruses mõnele inimesele ja ettevõttele saadetud kirju, mis viitavad sellele, et nad võetakse sihikule, kui nad varjupaigataotlejatele tuge pakuvad. Portlandis asub Bibby Stockholmi elamupraam, mis peaks põgenikke majutama.

„Meie hoole all olevate varjupaigataotlejate heaolu on ülimalt tähtis,“ ütles siseministeeriumi pressiesindaja.

„(Me) jätkame tihedat koostööd kohaliku politsei ja meie partneritega kohapeal, et tagada praamil viibivate inimeste ja laiema kogukonna ohutus.“

Valitsuse andmed näitavad, et ligi 46 000 varjupaigataotlejat läbis eelmisel aastal väikelaevadega ohtliku ülesõidu Prantsusmaalt Inglismaa lõunarannikule. Tänavu on see arv ligi 15 000.

Valitsus on öelnud, et Bibby Stockholm majutab ainult üksikuid mehi, pakkudes „põhilist ja funktsionaalset“ majutust ning tervishoidu, toitlustusrajatisi ja pardaturvalisust.