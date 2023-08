Rootsis tugeva vihma tõttu juhtunud rongiõnnetusest evakueeriti 120 ning viidi haiglasse kolm inimest

Esialgu teatas politsei, et kannatanuid pole, kuid hiljem edastas siiski, et kolm inimest viidi haiglasse.

Rootsi transpordiameti kommunikatsiooniesindaja Denny Josefsson sõnas, et ei tea veel, millal rongid uuesti sõitma hakkavad. „Praegu on meil kohapeal töötajad, kes vaatavad üle rajatisele tekkinud kahju. See on raudtee-ettevõtete otsustada, kas nad soovivad liinid bussidega asendada või ronge ümber suunata,“ selgitas ta.