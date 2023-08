Reuters: Põhja-Korea häkkerid murdsid sisse Venemaa raketitootja süsteemidesse

Sihikule võetud ettevõte, üldtuntud kui MTÜ Mash, on raketiekspertide sõnul tegutsenud ülihelikiirusega rakettide, satelliiditehnoloogiate ja uuema põlvkonna ballistilise relvastuse vallas. Need on kolm valdkonda, mis on Põhja-Koreale huvi pakkunud pärast seda, kui riik alustas oma missiooni luua mandritevaheline ballistiline rakett (ICBM), mis suudab rünnata Ameerika Ühendriikide mandriosa.