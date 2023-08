Päästeamet valmistub suureks tormiks: kõrgeima taseme hoiatus pole asjata. Tormi ajal tasub õues liikumist vältida

„Küll aga tuleb arvestada, et kui korraga on palju väljakutseid, siis võtab nende lahendamine aega ja abi ei pruugi jõuda kohale nii kiiresti kui tavaliselt,“ ütles Päästeameti juhataja Janar Kärner.

„Kui torm või intensiivne äike on jõudnud teie piirkonda, siis võimalusel tuleb sõitmist ja eriti õues liikumist ikkagi vältida.“ Tema sõnul on üldjuhul tormid lühikese kestvusega, mistõttu tuleks tormiaeg turvaliselt siseruumides ära oodata.

„Kolmanda taseme ilmahoiatus ei ole nalja pärast antud ning seda tasub võtta tõsiselt,“ rõhutas Kärner. Ka loodusnähtuste fotograafid peaksid olema ettevaatlikud. „Loodusjõude on ohutum pildistada hoopis aknast, ükski pilt ei ole väärt seda, et seada ohtu oma tervis,“ ütles Kärner.

Seega Päästeameti soovitus on püsida ohutult siseruumides, sest ulatuslikus tormis viga saades ei pruugi abi kõigini kuigi kiiresti alati jõuda. „Ohutus aga algab igaühest endast,“ ütles Päästeameti juhataja.

Varasemaltki on päästjatel tulnud rinda pista raskete ilmaoludega. Tüüpilised kahjud päästjatele on näiteks murdunud puud, elektriliinid ja eluhoonete lagunenud konstruktsioonid. Äikese puhul toob Kärner välja ka sellest suvest kaks juhtumit, kus inimesed on majja löönud välgu tõttu viga saanud.