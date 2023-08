Türgi ajaleht: Putin tuleb visiidile augusti lõpus

Leht märgib, et visiit sattus kahtluse alla pärast seda, kui Türgi president Recep Tayyip Erdoğan andis Ukrainale juulis välja Türgis koduarestis viibinud Mariupoli kaitsjad. Sellega rikuti kokkulepet Venemaaga, mille järgi pidid ohvitserid jääma sõja lõpuni Türgisse. Samuti tekitas riikide vahel hõõrumist Venemaa lahkumine Musta mere viljalepetest ning Türgi väljendatud toetus Rootsi liitumisele NATO-ga.

Lehe analüüsi järgi on põhiteema viljakoridori taastamine, kus Putinilt oodatakse suuremeelseid žeste. Samuti tuleb jutuks kaubandussuhete elavdamine, Armeenia ja Aserbaidžaani konflikt ning Süüria küsimus.

Viimases osas oodatakse peatselt ka Erdoğani kohtumist Süüria diktaatori Bashar al-Assadiga. Juulis ütles Erdoğan, et on sellisele võimalusele avatud. Viimati kohtusid nad 2010. aastal enne Süüria kodusõda, mis riigijuhtide senist sooja läbisaamist järsult halvendas. Kohtumist plaaniti Hürriyeti teatel juba aprillis või mais, ent Süüria pool tõmbas sellele pidurit. „Kui Assadi-Erdoğani kohtumine toimub, ületatakse sellega kriitiline punkt kahe riigi suhete normaliseerimise teel,“ kirjutab leht. Türgi põhieesmärgiks on kõnelused riigis viibivate süüria pagulaste tagasisaatmise tingimuste üle.