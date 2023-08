Ühiselamu kohtade vähesus on tekitanud Tartus õppivatele tudengitele tuska juba pikka aega. Koha saamine on justkui õnnemäng. Kes suudab avalduse täita loetud sekunditega, sel on lootust, aga kes nii kiire ei ole, jääb koduta.

Tänavu on laekunud Tartu Üliõpilaskülale umbes 850 kohataotlust – pea kolm korda nii palju, kui on ühiselamutes voodikohti. Enam kui pool tuhat õpilast peavad leidma eluaseme üüriturult, kuid see on peavalu omaette.