SUURES PILDIS | Sloveeniat tabasid ajaloo kõige rängemad üleujutused

Peaminister Robert Golob ütles, et tegu on Sloveenia ajaloo kõige rängema loodusõnnetusega.

Hävinud on maanteed, sillad, põllud ja terved asulad, kahju hinnati esialgu 500 miljonile eurole.

Laupäeval antud pressikonverentsis nentis Golob, et hullem on möödas, ent kahjusid on saanud kaks kolmandikku riigi territooriumist. Päästetöödest võtavad osa Sloveenia relvajõud.