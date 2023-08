OTSEBLOGI ja FOTOD | Lätlasi nuhelnud tormine front on jõudnud Eesti kohale. Elektrita on rohkem kui 10 000 majapidamist

Kolmanda taseme hoiatus on antud saartele, Läänemaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Valgamaale ja Võrumaale. Teise astme hoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik, on antud Raplamaale, Järvamaale, Jõgevamaale, Tartumaale ja Põlvamaale. Mujal Eestis kehtib esimese taseme hoiatus, mille puhul võib ilm olla teatud olukordades ohtlik.

„Äikese tekke tõenäosus on väga suur, kuna kontrast meie kohale jõudnud troopilise päritoluga õhumassi ja läheneva parasvöötmelise õhumassi vahel on väga suur,“ sõnas sünoptik Taimi Paljak. Sellise kontrasti tõttu on võimsate äikesepilvede all keeriste arenemine ehk trombide teke vägagi võimalik. „Kui nad tekivad, siis nad on purustava jõuga,“ hoiatas ta.

Täpselt ei saa prognoosida, kus on trombide teke kõige tõenäolisem, kuid Paljaku sõnul saab toetuda siin varasematele kogemustele ja statistikale, mille järgi on varem trombe tekkinud peamiselt kõrgustike piirkondades – sünoptik nimetas näiteks Haanja, Otepää ja Pandivere kõrgustikku.

„8. augustil 2010 oli keeristorme mitmel pool, aga kõige tuntum purustus oli Väike-Maarja kirikutorn, mille keeristorm purustas,“ meenutas Paljak. Tema sõnul oli ka eelmise aasta teises pooles üks suure purustava jõuga tromb näiteks Lõuna-Eestis.

Juba täna päeval tugevnes ida- ja kagutuul puhanguti 15–17 meetrini sekundis. Tormiga said esiti pihta saared, sealt liigub front edasi Lõuna-Eesti suunas. Sajuhulk on kohati 30–50 mm, tuulepuhangud võivad ületada 25 meetrit sekundis. Sõrve poolsaarel, kust äikese- ja rahepilv on juba üle käinud, mõõdeti tipphetkil tuulepuhangute kiiruseks lausa 29 meetrit sekundis. d