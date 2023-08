OTSEBLOGI ja FOTOD | Kairo Kiitsak: külma frondi mõju hakkab raugema. Edasi sajab vihma, võib olla äikest ja lühiajaliselt tugevamaid tuulepuhanguid

Kolmanda taseme hoiatus oli antud saartele, Läänemaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Valgamaale ja Võrumaale. Teise astme hoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik, anti Raplamaale, Järvamaale, Jõgevamaale, Tartumaale ja Põlvamaale. Mujal Eestis kehtis esimese taseme hoiatus, mille puhul võib ilm olla teatud olukordades ohtlik.

„Äikese tekke tõenäosus on väga suur, kuna kontrast meie kohale jõudnud troopilise päritoluga õhumassi ja läheneva parasvöötmelise õhumassi vahel on väga suur,“ sõnas sünoptik Taimi Paljak päeva esimeses pooles. Sellise kontrasti tõttu on võimsate äikesepilvede all keeriste arenemine ehk trombide teke vägagi võimalik. „Kui nad tekivad, siis nad on purustava jõuga,“ hoiatas ta.