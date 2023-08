Äikese ja keeristormide oht. Pool Eestit sai kõrgeima taseme tormihoiatuse. Sünoptik: kui trombid tekivad, on need purustava jõuga

Kolmanda taseme hoiatus on välja antud saartel, Läänemaal, Raplamaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Mujal Eestis on esimese taseme hoiatus, mille kohaselt ilm võib olla teatud olukordades ohtlik.

Sünoptik Taimi Paljaku sõnul jõuab torm meieni täna hilisõhtul. „Siis läheneb jahedam õhumass ning selle eel on õhumass väga ebapüsiv, arenevad võimsad rünkasajupilved, nendes on äikest,“ ütles ta.

„Äikese tekke tõenäosus on väga suur, kuna kontrast meie kohale jõudnud troopilise päritoluga õhumassi ja läheneva parasvöötmelise õhumassi vahel on väga suur,“ lisas Paljak. Sellise kontrasti tõttu on võimsate äikesepilvede all keeriste arenemine ehk trombide teke vägagi võimalik. „Kui nad tekivad, siis nad on purustava jõuga,“ hoiatas ta.