Nigeri riigipöörde juhid sulgesid õhuruumi ja väidavad, et naabrid plaanivad rünnakut

Lääne-Aafrika riikide liit ECOWAS oli seadnud armeele seadusliku presidendi Mohamed Bazoumi ametisse ennistamiseks ultimaatumi, mille tähtaeg täitus pühapäeval kell 23. Keeldumise korral ei välistanud ühendus sõjalise jõu kasutamist. Enne seda kutsus piirkondliku suurvõimu Nigeeria senat oma valitsust üles sõjategevusest hoiduma, kuni diplomaatilised kanalid on ammendatud.

Nigeri hunta pressiesindaja teatel on armee valmis rünnakule vastu astuma. Pühapäeval riigitelevisioonis tehtud avalduses ei mainitud ründaja nime, vaid öeldi, et Nigeris plaanib tungida välismaine jõud. „Nigeri relvajõud ja kõik meie julgeolekujõud on meie rahva vankumatul toel valmis meie territooriumi terviklikkust kaitsma,“ ütles hunta kõneisik.