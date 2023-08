OTSEBLOGI | Ukraina ja Venemaa korraldasid uue vangide vahetuse

Ukraina relvajõudude teatel anti pühapäeval raketilöögid Henitšeski ja Tšongari sildadele. Mõlemad ühendavad Krimmi poolsaart ülejäänud okupeeritud aladega, kokku on selliseid sildu neli. Väidetavalt anti löögid rakettidega Storm Shadow. Henitšeski silla juures puhkes pärast tabamust põlema silla juures asunud gaasitoru. Enne seda oli Tšongari silla pommitamisest teatanud ka Zaporižžja oblastis tegutsevad okupatsioonivõimud võimud. Silda pommitati ka nädal tagasi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles pühapäeva õhtul, et nädala jooksul tulistas Venemaa Ukrainasse 65 erinevat raketti ja 178 ründedrooni, millest 87 olid Iraani päritolu pommidroonid Shahed. „Oluline osa tulistati alla,“ lisas Zelenskõi, kes kutsus riigi partnereid annetama õhutõrjesüsteeme ja nende laskemoona. „Vaja on täielikku kaitset terrori vastu, nii et hiljem ei peaks te mõtlema, kuidas teisi rahvaid nende eest kaitsta. Ukraina suudab selle võitluse võita ja meie õhukilp tagab kogu Euroopa julgeoleku.