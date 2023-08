Pakistani rongiõnnetuses hukkus vähemalt 19 inimest

Pakistani raudteeminister Khawaja Saad Rafique sõnul on sündmuskohal mitu päästemeeskonda. Rafique lisas, et ennekõike keskendutakse päästetööle, õnnetuse põhjust hakatakse uurima hiljem.

Sündmuskohal tehtud piltidelt on näha kümneid reisijaid, mõned neist löövad rongi jäänud inimeste vabastamiseks aknaid puruks. Piltidelt paistab, et vähemalt üks vagun on ümber paiskunud.