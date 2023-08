Ukraina suurim mälestusmärk sai sirbi ja vasara asemel kätte Ukraina vapi

Mälestusmärk kujutab naist, kel on ühes käes mõõk ning teises püsis aastakümneid kilp sirbi ja vasaraga. Pühapäeval asendati kilp Ukraina vapiga, millel on kujutatud kolmhammast, vahendab Kyiv Post.

Kolmhamba skulptor Oleksii Pergamenštšõk sõnas, et kuju on täpselt õige - ei liiga suur ega liiga väike.

„Ma olen tänulik, et mulle see ülesanne anti ja loodan, et Ukraina rahvus ja Ukraina inimesed on sellega rahul,“ ütles ta.