USA pealinnas toimunud tulistamises hukkus kolm inimest

„Me mõistame, et võib olla veel inimesi, kes täna õhtul viga said,“ ütles Smith. „Me palume teil endast märku anda.“

Washingtonis on kuritegevus viimasel ajal järsult kasvanud. Viimase statistika järgi on tänavuste vägivallakuritegude arv tõusnud 2022. aastaga võrreldes 37%, mõrvade arv on kasvanud 21%.