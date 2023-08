OTSEBLOGI | Ukraina julgeolekujuht Venemaale: kui tahate oma laevu säästa, lahkuge meie vetest

Julgeolekujuht Vassili Maljuk märkis, et nn ujuvdroonide rünnakutes Venemaa laevade vastu ei ole midagi ebaseaduslikku, kuna neid viiakse läbi Ukraina territoriaalvetes, mida Venemaa ajutiselt okupeerib.

„Igasugune „bavovna“, mis juhtub Vene Föderatsiooni laevade või Krimmi sillaga, on absoluutselt loogiline ja tõhus samm vaenlase vastu. Ja pealegi viiakse selliseid erioperatsioone läbi Ukraina territoriaalvetes, mistõttu need on täiesti seaduslikud,“ ütles Maljuk.