Veidi pärast südaööd kuuldi mitut plahvatust ja kohalikes Telegrami kanalites levisid teated, et rünnaku alla võis jääda Kertši sild – Putini lemmikprojekt ja sõjaline varustustee. Okupeeritud piirkonna esindaja Oleg Krjutškov rääkis Vene meediale, et seoses rünnakuohuga peatati sillal autoliiklus ja ka selle valgustus lülitati välja.

Õige pea selgus, et vähemalt üks droon tabas Kertši väina poole seilanud Vene naftatankerit. Vene uudisteagentuur TASS kuulutas, et päästjad on teel piirkonda, kus teatati droonirünnakust tankerile – umbes 50 kilomeetri kaugusel Kertši väinast.