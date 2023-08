Vene petturite uus skeem: pensionäridel kästakse kodu maha müüa ja kohalik omavalitsus põlema süüdata

Mitu vanainimest on Meduza teatel kirjeldanud tegutsemismustrit, kus petturid veenavad pensionäre oma eluaseme maha müüma ja tulu panka hoiule panema.

Selleks, et raha kätte saada, käsivad kurjategijad ohvritel kohaliku omavalitsuse hoone põlema süüdata.

Kolmapäeval tõi 76-aastane petturite ohvriks langenud mees Leningradi linnavalitsuse juurde Molotovi kokteili. Ta üritas seda põlema panna, ent süütas vaid jalge all oleva muru. Valvurid tulid hoonest välja, kustutasid tule ning pidasid mehe kinni.

Juuli lõpust alates on Venemaal põlema süüdatud vähemalt 28 linna-ja vallavalitsuse hoonet. Enamus vahistatud süütajatest on öelnud, et neid mõjutasid petturid.