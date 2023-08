Sügisel võivad Eesti maakonnaliinid hakata sõitma üle Läti piiri

„Selle projekti elluviimise esimene samm on piiriülese ühistranspordi korraldamise strateegia ja tegevuskava väljatöötamine koostöös Läti poolega. Seejärel avada katseliselt bussiliinid, et selgitada välja, milline on sõiduvajadus, milline on kasutatavus, millised sõiduplaanid, millised asulad võiksid olla hõlmatud selle bussiühendusega,“ rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ERRile.