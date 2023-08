Hiina ja lääs arutavad rahutingimusi, Moskva kõnelustel ei osale

„Hiina on valmis tegema koostööd rahvusvahelise kogukonnaga, et jätkata Ukraina kriisi poliitilise lahenduse edendamisel konstruktiivse rolli mängimist,“ ütles ministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin avalduses.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles kolmapäeval, et loodetavasti viib see algatus sügisel peetava rahukohtumiseni, kus riigijuhid panevad paika rahutingimused. Zelenskõi sõnul loodab ta, et need tingimused põhinevad Ukraina loodud 10-punktilisel rahuleppel.