Austraalia visiidiga kimpus presidendi kantselei ihkas riigilt 360 000 eurot lisaraha

Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo võttis Võrklaevaga meili teel ühendust mai keskel. „13. juunil saatsin oma vastuse, et me lisataotlust rahuldada ei saa. Presidendi kantselei uuris võimalusi taotleda valitsuse reservist 360 000 euro ulatuses lisavahendeid, viidates ettenägematutele kuludele seoses mitme tähtsa riigivisiidi korraldamisega.“

Presidendi kantselei on seni kinnitanud, et rahastust oli vaja näiteks Austraalia visiidi jaoks. Selle planeerimist alustati juba mullu suvel ning toimuma pidi see käesoleva aasta augustis.