Keskerakonna 26 piirkonda peavad langetama 27. augustiks otsuse, keda 10. septembril erakorralisel kongressil toetada. Tänaseks (4. augustiks) on oma otsuse langetanud 11 piirkonda ning Keskerakonna noortekogu.

11 piirkonnast kuus on langetanud otsuse Tanel Kiige kasuks. Peamiselt toovad toetajad välja Kiige suurt kogemust poliitika erinevates valdkondades: ta on olnud minister, abilinnapea, juhtinud peaministri bürood ning praegu on Kiik riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees.