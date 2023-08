Leedu kavatseb lähiajal Valgevene piiril sulgeda kaks piiripunkti

„Üks meetmetest, mille kohta langetatakse lähiajal otsus, /.../ on kahe piiripunkti sulgemine. Kui Poolas tegutseb praegu Valgevene piiril praktiliselt üks piiripunkt, siis meil kuus. Üks preventiivsetest meetmetest on nende arvu vähendamine kuuelt neljale,“ ütles Abramavičius LRT-le, aga ei nimetanud suletavaid piiripunkte. Need teatatakse hiljem.