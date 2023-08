Milline kahju katedraalile põhjustati, ei ole veel kokku arvestatud. Isa Mõroslav märgib, et raketilöögi tõttu on kirikus suured kahjustused.

„Te näete, et väga suured kahjustused on sisemistel kaunistustel, maalingutel. Need on muu hulgas kullast, mis tähendab väga suurt raha taastamiseks. Täpset arvu ei ole siiamaani,“ ütleb isa Mõroslav.