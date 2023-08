Kristina Kallas: 275 000 eurot maksva noorte osalusplatvormi hange peatatakse

„Kahtlemata tuleb noori ühiskondlikesse aruteludesse kaasata, kuid seda ei tee veebileht, vaid noortele õiguste andmine. Soovitasin Harnol väljakuulutatud veebiplatvormi hanke peatada, et üle vaadata projekti raames plaanitavad tegevused ja konsulteerida täiendavalt ekspertidega, kes aitaksid noorte kaasamise jaoks parimaid viise välja pakkuda,“ sõnas minister.



Harno elluviidavat projekti „Nutikad lahendused noorsootöös“ rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra riigi toetustest. Projekti kogumaht on 871 435 eurot. Veebiplatvormi loomine on üks projekti tegevustest.