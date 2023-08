„PÄEVAKORD“ | Kus ometi olid Nordica nõukogu silmad?!

Eestis on pikalt olnud arusaam, et just oma lennufirma teeb arenenud riigist päris riigi. Paraku näib, et juba mitmendal katsel ei tule Eestil selle äri tegemine välja. Sel nädalal saime teada, et Nordica on kriisis: poole aastaga on tekkinud sügav miinus, alustatakse erikontrolli.

„Päevakorra“ saate tegijate hinnangul on õhus kaks suurt küsimust: mis sorti lennufirmat oleks riigil üldse mõttekas omada; kuhu on jäänud Nordica nõukogu kriitilised küsimused ettevõte juhtidele? Alles suve alguses lahkus ametist Nordica juht Jan Palmer, kellele edastati suisa lademetes kiidusõnu. Ilmneb aga, et Palmer teadis murest juba vähemalt pool aastat.

„Jutt, et juhatus meile asjade seisust ei rääkinud, pole jutt ega asi. Nõukogu ülesanne on teha järelevalvet,“ sõnab Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Nõukogu liikmed ei pea olema lennunduse süvaeksperdid selleks, et esitada juhatusele kriitilisi küsimusi, mis lähtuvad üldisest majandusloogikast, lisab Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu. „Seda enam, et aasta eest sai Nordica riigiabi. See peaks olema koht, kus pingsalt asjade käigul silm peal hoida,“ lisab ta.

„Sageli öeldakse, et lennundus on nii keeruline asi, et seda mõistab umbes neli ja pool inimest kogu Euroopas. Ärge püüdkegi otsida tavamajanduse loogikat, vaid leppige, mida spetsialistid räägivad. Selles on kindlasti omajagu tõtt. Aga nii olemegi olukorras, kus tõdetakse, et kellelgi pole olnud piisavalt ekspertsust asjadesse sisse vaadata. Võib-olla sellega lepitakse liiga lihtsalt?“ arutleb Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

„Eesti riigil on väga vaja oma lennufirmat, mis hoolitseks, et oleks palju otseühendusi ja siia pääseksid turistid ning ettevõtjad. Pole ka hullu, kui lennufirma teenib mõningat kahjumit, sest see raha tuleb riigile siia toodud maksutulust tagasi," leiab Riikoja, „aga Nordica sugust lennundusettevõtet ei ole riigil vaja.“