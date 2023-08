Politsei pidas kinni Pärnus mündiautomaatidest raha varastamises kahtlustatavad mehed

Pärnu politseijaoskonna väärtegude ja varavastaste kuritegude uurija Lennart Pulk rääkis, et praegu teadaolevalt kangutasid mehed müntidele ligipääsemiseks lahti automaatide juhtpaneelid ja kolme automaadi lõhkumisega tekitati ettevõtetele kokku ligi 10 000 eurot kahju.

„Vargad saime kindlaks teha ühest küljest tänu turvakaameratele, kuid teisalt aitas kaasa see, et mehed jätsid sündmuspaigale maha asju, mis olid meile nende isikute kindlakstegemisel abiks,“ rääkis Pulk.

Pulga sõnul peeti üks meestest, 33-aastane mees, kahtlustatavana kinni 27. juulil. Kuivõrd mees on ka varem korduvalt pannud toime varavastaseid kuritegusid, taotles prokuratuur mehe vahi alla võtmist, sest on alust arvata, et vastasel juhul jätkab mees kuritegude toimepanemist. Kohus võttis mehe vahi alla 28. juulil.