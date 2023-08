VIDEO | Šoigu külastas eesliini komandopunkti, kus talle räägiti Rootsi soomusmasina CV-90 puudustest

„Kindralleitnant Andrei Mordvitšev juhtis Vene Föderatsiooni kaitseministri tähelepanu lääneriikide antud soomustehnika varuosakomplektide, tööriistade ja lisatarvikute puudumisele, mis muudab võimatuks selle operatiivse remondi lahingutegevuse piirkonnas,“ teatas Venemaa kaitseministeerium. „Rootsi soomusmasina muud puudused on madal tuletempo, see toimub kolmest kaheksamürsulisest magasinist, pärast mida on vaja uuesti laadida, mis võib võtta kuni ühe minuti. Lisaks sellele puudub Ukrainale antud Rootsi soomusmasinatel juhitava relvastuse kompleks ja sellel on madal hukukindlus kõrge silueti tõttu,“ lisas kaitseministeerium.