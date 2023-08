VIDEO | Riik nimetab ümber viis Narva tänavanime: linnavolikogu pole neile seatud tähtaega ära kasutanud

„Paljud kindlasti mäletavad, et märtsi lõpus, täpsemalt 29. märtsil anti Narva linnale teada, et teatud tänavanimed ei ole Eestis sobilikud. Sellele on viidanud väga paljud erinevad osapooled ja vastamiseks või seisukoha võtmiseks anti ka paarikuuline tähtaeg. Seda tähtaega pole erinevatel põhjustel siis Narva linnavolikogu poolt kasutatud,“ märkis Kallas.

„Riigi poolt muudame ära Narva linnas viis tänavanime ja need kulud tulevad riigi kanda. Nende tänavanimede muutmise kulud on umbes 8000-9000 eurot,“ ütles Kallas.

„Selline on tänane otsus, et edasi me lähme ja homsest hakkab tähtaeg jooksma, mille ajal on tagasiside meile oodatud,“ ütles Kallas.