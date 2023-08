VIDEO | Võrklaev presidendi kantselei rahamurest: midagi erakorralist pole juhtunud, mis eeldaks suuri kulutusi

Sel nädalal selgus, et juba aasta aega planeeritud Karise visiit Austraaliasse jääb ära. Praegu pole selleks reisiks lihtsalt raha ning rahandusministeerium, täpsemalt Võrklaev andis kantseleile selge signaali, et uut rahasüsti ei tule.

Võrklaev sõnas, et majandamiskuludeks küsiti raha juurde valitsuse reservist, mis on siiski mõeldud ainult ettenägematute kulude katteks, mida ei olnud riigieelarvet ette valmistades või menetledes võimalik ette näha. „Midagi erakorralist meil täna juhtunud ei ole. Vähemalt 2023. aastal, mis nüüd eeldaks suuri täiendavaid kulutusi,“ märkis ta. Võrklaev ei soovinud hinnata, kas kantselei on ehk üle võimete elanud. Ta toonitas korduvalt, et kantselei planeerib oma eelarve ise. „Pole kellelgi teisel õigus tulla ja öelda, et tee seda või teist.“