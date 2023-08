Putin teatas, et riigiametnikud peaksid sõitma Vene autodega

„Ministeeriumid, ametkonnad, asjadevalitsus pöördusid palvega hangete jätkamiseks, panna sisuliselt rõhk välismaal toodetud autodele, jätkata sellist praktikat. Mina ütlesin, et see peaks olema absoluutselt välistatud ja kõik riigi ametnikud peaksid sõitma kodumaiste autodega,“ lausus Putin kohtumisel töötleva tööstuse ettevõtete juhtidega, vahendab Interfax.

„Mõnes kohas hakkab olema tagasihoidlikum kui varem – ei midagi hirmsat. Vastupidi, see on isegi hea – kogu see meie suurepärane ametnikkond peab mõistma, et tuleb püüelda kodumaiste brändide, kodumaiste autode ja muu kodumaise toodangu arendamise poole,“ lisas Putin.