Siseministeerium otsib uut asekantslerit pääste- ja kriisivalmiduse valdkonda

Pääste ja kriisivalmiduse asekantsleri peamised väljakutsed on elanikkonnakaitse arendamine ja koordineerimine, kriisideks valmisoleku tagamine ja päästeameti ning häirekeskuse arengu toetamine.

Lähiaastail seisab ees elanikkonnakaitses ambitsioonikate eesmärkide seadmine ja saavutamine ulatusliku evakuatsiooni, varjumise, ohuteavituse ja elanike kriisivalmiduse arendamisel ning võimaluste leidmine elanikkonnakaitse valdkonna püsirahastuseks, siseministeeriumi valitsemisalas kriisideks valmisoleku tugevdamine riigikaitseülesannete täitmiseks ning koostöö korraldamine teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsustega ja muude partneritega ning häirekeskuse arendamisel tuleb juurutada järgmise põlvkonna hädaabiteadete menetlemine, et iga abivajadus saaks kiirelt sobiva lahenduse. Lisaks IT lahendustele hõlmab see nii õiguslikke kui ka tööprotsessi muudatusi.