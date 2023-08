Ukraina julgeolekunõukogu juht kinnitas Ukraina julgeolekuteenistuse osalemist rünnakutes Krimmi silla vastu

Danilov vastas küsimusele, kas Ukraina on juba kinnitanud oma avaldusi, et võtab Vene laevu Mustal merel sõjaliste sihtmärkidena, vahendab UNIAN.

„Aeg-ajalt me mitte ainult ei kinnita, vaid kinnitame valjuhäälselt seda oma tegudega. Meie sõjaväelased panevad paika paljude Venemaa poolt sada protsenti kaitstuks peetud objektide puutumatuse. Selleks on ka Krimmi sild, millest on vahetult rääkinud meie julgeolekuteenistuse esindajad, kes võtsid osa nii esimesel kui ka teisel juhul,“ ütles Danilov.