TABEL | E-äriregister viskab parteide nimistutest inimesi välja. Enim on pihta saanud Keskerakond

E-äriregistrisse loodi automaatkontroll, mis tuvastab rahvastikuregistrist erakonna liikmete vastavust erakonnaseadusest tulenevatele nõutele. Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või püsivalt Eestis elav teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik (see tähendab, et Eesti elamisluba või elamisõigust omav välismaalane viibib aasta jooksul Eestis vähemalt 183 päeva).

Kui erakonna nimekirjas on erakonnaseadusele mittevastavaid inimesi, eemaldatakse nad nimistust automaatselt.

„Seni on olnud erakondadel väga keeruline kui mitte võimatu iseseisvalt liikmete sobivust kontrollida. E-äriregistri arendus aitab seda murekohta edaspidi mugavalt ja usaldusväärselt lahendada,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet.

Automaatselt kontrollitakse üle ka kõik praegu registris olevad kehtivad erakonnaliikmete andmed. Kui selgub, et erakonna nimekirjas on erakonnaseaduse tingimustele mittevastavaid inimesi, eemaldatakse nad automaatselt erakonna nimekirjast. Nimekirjast eemaldamise teade saadetakse e-postiga erakonnale ja nimekirjast välja arvatud inimesele. Seni on erakonna liikmeid nimekirjast automaatselt välja arvatud inimese teise erakonda astumise või surma korral. Edaspidi kontrollitakse andmeid automaatselt iga päev.